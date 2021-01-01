Заказчик убийства владельца АЗС в Тюмени получил 10 лет строгого режима

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10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима получил 53-летний тюменец, организовавший заказное убийство владельца АЗС "Валерия К" в Тюмени, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что за смерть бизнесмена его партнеры заплатили четыре миллиона рублей. Убийство произошло 8 октября 2015 года. При помощи подложных документов осужденный зарегистрировал на себя долю нежилого помещения стоимостью около 1 млн 500 тыс. рублей и похитил у фирмы убитого около 11 млн рублей.

В отношении остальных участников расследование уголовного дела продолжается.