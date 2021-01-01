ФК "Тюмень" заключил контракт с игроком из Хабаровска

| Фото: ФК "СКА-Хабаровск" | Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Футбольный клуб "Тюмень" до конца сезона арендовал опорного полузащитника "СКА-Хабаровска" Виталия Горулева, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний уроженец Санкт-Петербурга выступал за юношескую сборную России, а на клубном уровне играл за молодежный состав "Зенита" и "Зенит-2", астраханский "Волгарь", а также "СКА-Хабаровск". Горулев входил в заявку "Зенита" на матчи еврокубков, но так и не сыграл за этот коллектив.

В ФНЛ новичок "Тюмени" провел 49 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

В "Тюмени" Виталий будет выступать под № 46. 27 января он должен вылететь из Санкт-Петербурга в Сочи, где сибиряки проведут двухнедельный сбор.