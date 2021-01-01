Более 3 тысяч жителей Тюменской области переехали из аварийного жилья в 2020 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 370 жителей Тюменской области переехали из аварийного жилья в 2020 году. Всего расселено 56 тыс. кв. м – это жилье, признанное аварийным по состоянию на 1 января 2017 года.

Как отметил начальник главного управления строительства Сергей Шустов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", всего на эту дату в области признано аварийным 147 тыс. кв. м жилья, в нем проживают 9 тыс. граждан. По программе нацпроекта их должны переселить до сентября 2025 года, но регион выполнит план раньше – до конца 2023 года. В 2021 году на программу выделено 2 млрд 800 млн рублей - на 500 млн больше, чем в 2020.

Всего на жилищные программы в Тюменской области на 2021 год выделено 5 млрд рублей. Столько же потратили в 2020 году, в результате условия улучшили более 2,6 тыс. семей.

Евгения Шевцова