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Второй обход Тюмени спроектируют в 2021 году

Экономика, 15:19 26 января 2021

ИА "Тюменская линия"

Первый этап строительства Южного обхода Тюмени разработают в 2021 году, сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Участок соединит существующую кольцевую с Червишевским и Московским трактами. Строительство начнется с развязки, где кольцевая соединяется с дорогой к ТЭЦ-2 в сторону Борового. В перспективе она позволит транзитному транспорту проезжать с запада на восток или на север, минуя городскую застройку.

По словам Сергея Шустова, объект необходим – часть объездной на ул. Федюнинского перегружена. Точная дата начала строительства не называется – вопрос о финансировании рассмотрят после разработки проектной документации. Сергей Шустов добавил, что также будет рассматриваться сотрудничество с "Уралуправдором" на условиях софинансирования.

Евгения Шевцова

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# дороги , обход Тюмени , Сергей Шустов

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