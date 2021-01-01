Усть-Тегусскому месторождению исполняется 30 лет

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Исполняется 30 лет с открытия Усть-Тегусского месторождения – крупнейшего в Уватском проекте НК "Роснефть". Месторождение было открыто по результатам бурения поисковой скважины № 100, подтвердившей промышленные залежи нефти. В процессе последующей доразведки запасы нефти Усть-Тегусского месторождения увеличились в более чем 7 раз – с 16 млн тонн до 118 млн тонн.

С началом освоения Усть-Тегусского месторождения в 2006 году стартовал Уватский проект. Ввод месторождения в эксплуатацию в начале 2009 года стал отправной точкой полномасштабной разработки недр юга Тюменской области.

За время промышленной эксплуатации на месторождении пробурена 571 скважина, накопленная добыча нефти составила 58 млн тонн. В настоящее время на него приходится 35% добычи всего Уватского проекта.

За период освоения в непосредственной близости от месторождения было открыто ещё три месторождения-спутника с начальными извлекаемыми запасами в объеме 38 млн тонн нефти (Западно-Эпасское, им. Малыка и Южно-Гавриковское), которые впоследствии вошли в состав Восточного центр освоения Уватского проекта.

На Усть-Тегусском месторождении создана необходимая инфраструктура нефтегазодобычи. Внешний транспорт нефти обеспечивает напорный нефтепровод протяженностью 264 км до нефтеперекачивающей станции Кальчинского месторождения. Центральный пункт сбора обеспечивает подготовку нефти с 16 кустовых площадок. Собственная газотурбинная электростанция мощностью 83 МВт снабжает генерацией основные объекты Восточного центра освоения Уватского проекта. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа составляет 98 %.

Деятельность крупнейшего месторождения Уватского проекта обеспечивают 580 сотрудников предприятия и 58 подрядных организаций, общая численность персонала которых в настоящий момент превышает 3 тыс. человек.