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Турецкая компания предлагает построить в Тюмени пятизвездочные отели

Экономика, 12:02 27 января 2021

с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

Возможности по строительству пятизвездочных отелей в Тюмени представила научно-исследовательская компания "ENGY" из Турции. Данная идея будет рассмотрена в ближайшее время детально.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в Instagram.

"Будет здорово, если жители и гости города смогут пользоваться привычным турецким сервисом по системе всё включено. Турецких партнёров заинтересовал потенциал тюменского региона в области использования термальных вод в качестве альтернативной энергии. Также большой интерес вызвал туристический потенциал, а именно наличие лечебных источников. Свойства нашей воды уникальны и, безусловно, необходимо развивать сопутствующий сервис мирового уровня", - отметил Пантелеев.

с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

Турецкая делегация работает в Тюмени с 26 января. Область деятельности компании "ENGY" - экология и энергетические технологии. Она базируется в технопарке Университета Богазичи, где работают всемирно признанные эксперты.

"Планируется, что в течение нескольких дней иностранные гости посетят ряд промышленных предприятий Тюменской области, работающих в различных сферах. Затем индустриальные и технопарки. А после потенциальные инвесторы нанесут визиты на предприятия сектора АПК", - сказал м заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Анжела Лебедева

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# бизнес , отели , туризм , Турция , экономика

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