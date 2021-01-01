В Тюмени водителя "Лады Приоры" привлекли к ответственности за опасную езду

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19-летнего водителя "Лады Приоры", который ехал задним ходом по ул. Республики в Тюмени, привлекли к административной ответственности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Видеозапись опасной поездки в центре города была размещена в социальной сети. Гражданин Таджикистана пояснил, что нарушал ПДД для развлечения, а видео снимал его друг.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Водитель привлечен к административной ответственности за движение задним ходом на перекрестке, нарушение правил светопропускаемости стекол, управление неисправным автомобилем – на "Ладе" установлены световые приборы, непредусмотренные конструкцией транспортного средства", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.