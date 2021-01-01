  • 29 января 202129.01.2021пятница
  • USD76,1854
    EUR92,1310
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени водителя "Лады Приоры" привлекли к ответственности за опасную езду

Происшествия, 12:25 29 января 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19-летнего водителя "Лады Приоры", который ехал задним ходом по ул. Республики в Тюмени, привлекли к административной ответственности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Видеозапись опасной поездки в центре города была размещена в социальной сети. Гражданин Таджикистана пояснил, что нарушал ПДД для развлечения, а видео снимал его друг.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Водитель привлечен к административной ответственности за движение задним ходом на перекрестке, нарушение правил светопропускаемости стекол, управление неисправным автомобилем – на "Ладе" установлены световые приборы, непредусмотренные конструкцией транспортного средства", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция Тюменской области , нарушения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 29.01.2021В Тюмени водителя "Лады Приоры" привлекли к ответственности за опасную езду
12:03 29.01.2021Тюменец перевел мошеннику 200 тысяч рублей
10:35 29.01.2021В Ишиме изъято три тысячи бутылок безакцизного спиртного
20:36 28.01.2021В Тюмени закрыли еще три пансионата для пожилых людей