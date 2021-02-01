Лучших охотников-биатлонистов назвали в Исетском районе

20 жителей Исетского района сразились за победу в охотничьем биатлоне в зачет спартакиады Исетского района в Бобылево. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал старший инструктор-методист детско-юношеской спортивной школы Исетского района Вячеслав Белых.

Он пояснил, что охотничий биатлон - вид спорта, включающий в себя бег на лыжах и стрельбу из охотничьих ружей по тарелочкам. За промахи, как и в большом биатлоне, начисляются штрафные круги.

"Лыжную трассу проложили бураном заранее, погода была хорошая, как и настроение участников. На втором рубеже многие промахнулись, соответственно, штрафных кругов в пятьдесят метров добавилось", - отметил специалист.

По его словам, охотники с удовольствием ежегодно борются за звание лучших, возраст участников - от 18 до 60 лет.

Самыми быстрыми и меткими в командном зачете оказались участники Солобоевского сельского поселения, серебро досталось бобылевским охотникам, а бронза – исетским.

В личном зачете победил Константин Зуев, второе место взял Сергей Молоков и третье – Владимир Нелаев.

Напомним, в 2020 году у Зуева было серебро, а у Молокова – бронза.

Инна Кондрашкина