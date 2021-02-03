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В Тюмени подрядчик ответит за гибель рабочего

Происшествия, 17:21 03 февраля 2021

procrf.ru | Фото: procrf.ru

За гибель рабочего в котловане в Тюмени ответит подрядчик, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае тюменец заключил договор на устройство фундамента жилого дом. К работе он привлек несколько человек, не обеспечив им безопасность. Это привело к трагедии.

23 июня во время работ в котловане на рабочего обрушился грунт. Он упал на бетонный фундамент и получил серьезную травму головы, так как работал без каски. 6 июля пострадавший скончался в больнице.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в суд. Максимальная санкция ч.2 ст. 216 УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет.

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# травма на производстве

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