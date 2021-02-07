Банкиры объяснили всплеск интереса к иностранной валюте

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Рост спроса на валюту в конце 2020 года связан с процессом фиксации прибыли в конце года, в том числе иностранными инвесторами. Об этом рассказал директор Казначейства одного из российских банков Владимир Волков.

"Выгодно ли брать валюту сейчас – это вопрос горизонта удержания валюты. Так, на горизонте 2-3 лет – это выгодно, поскольку процесс ослабления рубля скачками перманентен", - пояснил специалист.

По его словам, заработать сейчас можно на любых валютных парах. Например, как пишет Megatyumen.ru, USDRUB, EURRUB EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, AUDUSD, GBPJPY.

"Оптимизма в отношении укрепления рубля в долгосрочной перспективе ждать точно не стоит. Наша история показывает, что с интервалом в 2-3 года рубль неизменно девальвируется, и думаем, что в будущем эта тенденция сохранится. Иностранная валюта выступает "защитным активом" в условиях экономической нестабильности и финансовых потрясений в перспективе более года. Мы бы советовали отдавать предпочтение доллару США, поскольку в нашей стране он более популярен. К тому же интересными с точки зрения доходности для частных инвесторов могут стать евро, швейцарский франк, китайский юань и японская йена", - посоветовал Волков.