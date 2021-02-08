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Браконьеров будут судить в Югре за вылов язя, нельмы и налима

Происшествия, 15:40 08 февраля 2021

procrf.ru | Фото: procrf.ru

За незаконный вылов язя, нельмы и налима в Югре будут судить двух жителей Ханты-Мансийска. Уголовное дело направлено в суд, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые в октябре 2020 года на реке Малая Обь в Березовском районе выловили 21 особь ценной рыбы. Они использовали моторную лодку и сети без необходимых разрешений. Причинный ущерб в 103 тыс. рублей обвиняемые возместили.

Сеть и моторную лодку изъяли, они признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

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# браконьерство

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