Тюменские депутаты поддержали обращение карельских коллег к министрам строительства и труда

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О поддержке обращения Заксобрания Республики Карелия к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину и министру труда и социальной защиты Антону Котякову по вопросу совершенствования норм законодательства, связанных с организацией исполнения полномочий по приспособлению жилых помещений с учетом потребностей инвалидов, заявили на заседании Тюменской областной думы 11 февраля.

В обращении, в частности, предлагается внести изменения в статьи 49, 51 и 57 Жилищного кодекса РФ и ряд положений нормативных правовых актов правительства России, регулирующих вопросы приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

Депутат Ольга Швецова прокомментировала, что эти вопросы парламентариям часто задают органы власти, потому что проблема актуальна для всех субъектов страны из-за недостаточного правового регулирования на федеральном уровне. Также по этому поводу поступало обращение от регионального отделения ВОИ. Учитывая особую социальную значимость вопроса, парламентарии поддержали инициативу карельских коллег.

Дарья Казакова