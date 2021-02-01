  • 11 февраля 202111.02.2021четверг
  • USD73,8526
    EUR89,5684
  • В Тюмени -27..-29 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские депутаты поддержали обращение карельских коллег к министрам строительства и труда

Политика, 16:38 11 февраля 2021

duma72.ru

О поддержке обращения Заксобрания Республики Карелия к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину и министру труда и социальной защиты Антону Котякову по вопросу совершенствования норм законодательства, связанных с организацией исполнения полномочий по приспособлению жилых помещений с учетом потребностей инвалидов, заявили на заседании Тюменской областной думы 11 февраля.

В обращении, в частности, предлагается внести изменения в статьи 49, 51 и 57 Жилищного кодекса РФ и ряд положений нормативных правовых актов правительства России, регулирующих вопросы приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

Депутат Ольга Швецова прокомментировала, что эти вопросы парламентариям часто задают органы власти, потому что проблема актуальна для всех субъектов страны из-за недостаточного правового регулирования на федеральном уровне. Также по этому поводу поступало обращение от регионального отделения ВОИ. Учитывая особую социальную значимость вопроса, парламентарии поддержали инициативу карельских коллег.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвалиды , облдума , Ольга Швецова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 11.02.2021Тюменские депутаты поддержали обращение карельских коллег к министрам строительства и труда
16:31 11.02.2021Дмитрий Грамотин рассказал о разработке Социального кодекса Тюменской области
16:19 11.02.2021Строительство четырехполосной трассы от Тобольска до Сургута обсудили Якушев и Бедусенко
16:10 11.02.2021Дмитрию Конову предложили присвоить звание "Почетный гражданин Тюменской области"