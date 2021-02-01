Дмитрию Конову предложили присвоить звание "Почетный гражданин Тюменской области"

| Фото: www.sibur.ru | Фото: www.sibur.ru

Присвоить звание "Почетный гражданин Тюменской области" предложили тюменские депутаты председателю правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрию Конову.

На заседание облдумы 11 февраля с ходатайством выступил депутат Глеб Трубин.

Как руководитель депутатской фракции ЛДПР в Тюменской областной думе, Глеб Трубин озвучил позицию всех представителей партии в думе перед губернатором Александром Моором. Он пояснил, что с таким предложением в партию обратились общественные организации в связи с серьезным вкладом Дмитрия Конова в развитие региона.

Дарья Казакова