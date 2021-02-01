В Тюменской области сельский туризм развивают через экофермы

ИИЦ «Ярковские известия» ИИЦ «Ярковские известия»

Экоферма "Кочевник" в деревне Варвара Ярковского района – яркий пример развития сельского туризма в Тюменской области. С 2020 года супруги Туляковы проводят для семей, детей прогулки на лошадях.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" хозяйка экофермы, в этом году они построят новую конюшню и организуют глэмпинг. Дополнительный стимул к этому появился после участия в SMART-школе, которая проходила в конце 2020 года в режиме онлайн.

"Сейчас будем работать над созданием условий, чтобы туристы могли к нам приехать, переодеться в специальную форму и отправиться на прогулку на лошадях. Поставим несколько юрт, чтобы можно было остановиться, переночевать. Природа в округе у нас прекрасная – лес, озера",- говорит она.

ИИЦ «Ярковские известия» ИИЦ «Ярковские известия»

Средства в реализацию проектов супруги Туляковы вкладывают собственные. С 2011 года они занимаются пчеловодством, содержат лошадей и коз. Развивать катания на лошадях начали только во второй половине 2020 года, с началом школьных каникул. Особый интерес к лошадям у тех, кто приезжает на лето в деревню, отмечает Альбина Тулякова.

ИИЦ «Ярковские известия» ИИЦ «Ярковские известия»

Экоферма "Кочевник" находится в 130 км от Тюмени. Попасть туда можно через мост от Ярково в сторону Ялуторовска. Зимой еще короче - через речку Тобол в Ярково. Для удобства гостей хозяева экофермы открыли кафе на трассе. Есть дом для ночлега.

Альбина Тулякова – педиатр по образованию, мать пятерых своих и одного приемного ребенка – планирует в будущем заняться иппотерапией.

Добавим, на сегодня в Тюменской области практически в каждом муниципалитете есть места для активного отдыха туристов.

Анжела Лебедева