В УФО производство лекарств выросло на 42% в 2020 году

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

На 42% увеличили выпуск лекарственных препаратов, в том числе для лечения COVID-19, уральские предприятия в 2020 году. Существенный прирост производства в том числе произошел на фармзаводе в Курганской области, отметили полномочный представитель президента России Владимир Якушев и министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам визита в область, где ознакомились с промышленными предприятиями, сообщает пресс-служба полпреда.

Гости посетили производственную площадку фармхолдинга "Биннофарм Групп". Завод "Синтез" выпускает около 300 препаратов, в том числе для лечения коронавируса.

"В 2020 году предприятие на 44 процента увеличило выпуск антибиотиков и препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19. Это стало возможным, благодаря, в том числе, созданию нового участка по выпуску субстанций для антибиотиков, который мы осмотрели сегодня. Что очень важно, 35 процентов своих препаратов завод производит из собственных фармсубстанций. Это высокий показатель локализации", - отметил Денис Мантуров.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Министр также оценил производственные мощности завода "Курганприбор" - одного из ведущих предприятий России по разработке, производству, поставке и обслуживанию продукции оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что завод постоянно увеличивает номенклатуру выпускаемой продукции.

"За последние годы было освоено производство более 20 видов новых изделий. Более того, "Курганприбор" участвует в проектах по диверсификации, уже налажено производство двуосноориентированной полистирольной пленки. Это импортозамещающее производство: после реализации проекта уровень импорта данной продукции сократится с 70 до 32 процентов", - сказал министр.

Глава Минпромторга России провел трехстороннюю встречу с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, и ознакомился с выставочной экспозицией продукции промышленных предприятий Курганской области.

Владимир Якушев отметил конструктивное взаимодействие регионов УФО с Минпромторгом и эффективность работы ведомства в условиях пандемии. Он подчеркнул, что промышленный комплекс является основным драйвером развития регионов Уральского федерального округа

"Так, например, в Курганской области на него приходится более 30 процентов валового регионального продукта. Безусловно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но государственная, региональная поддержка бизнеса приносит свои плоды. По итогам 2020 года производство лекарственных препаратов только на Урале выросло на 42 процента. Сейчас министерство готовит ряд новых предложений по поддержке промышленности, и мы плотно работаем с ними по выработке решений, необходимых, в том числе, и для развития промышленного комплекса Урала", - сказал Владимир Якушев.

Полпред высоко оценил меры господдержки по линии Минпромторга России. Так, Фонд развития промышленности в 2020 году профинансировал проект "Увеличение объемов производства, формирование запасов сырья и компонентной базы критически важных в борьбе с эпидемией лекарственных средств" за счет программы "Противодействие эпидемическим заболеваниям", а в 2019 году финансирование было выделено на проект "Производство двуосноориентированной полистирольной пленки" (программа "Конверсия").