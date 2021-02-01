Эксперт ЭИСИ: главы Тюменской и Нижегородской областей стратегически подходят к решению проблем

Фото: Оперативный штаб Тюменской области Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернаторы новой волны показывают успешный опыт исполнения регионами задачи по диверсификации продукции предприятий ОПК на примере нефтегазовой отрасли. Такое мнение высказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Нижегородской области Глеб Никитин вошли в Топ-10 руководителей регионов, наиболее точно соответствующих понятию "губернатор новой волны". Доклад "Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики" ЭИСИ опубликовал в декабре 2020 года.

"Президент России Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом страны стратегическую задачу по наращиванию доли гражданской продукции до 50% в общем объеме выпуска к 2030 году",- напомнил Александр Моор, выступая на совещании по вопросам использования научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021" в Нижнем Новгороде 12 февраля.

Работа с ТЭК требует определенных компетенций, и у Тюменской области они есть.

По словам Дарьи Кислицыной, 2020 год показал, насколько важно, чтобы научно-технологический потенциал страны был гибким. "Необходимо иметь возможность использовать мощности, организационную структуру и технологические достижения смежных или даже совсем неблизких отраслей для решения сложных задач, - сказала она. - Главы Тюменской и Нижегородской областей демонстрируют стратегический подход к решению проблем, что является одной их характеристик губернаторов новой волны".