Тюменка, упавшая в ущелье в Пермском крае, скончалась

Фото: министерство безопасности Пермского края. Архив. Фото: министерство безопасности Пермского края. Архив.

38-летняя женщина, которая была в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени, скончалась от травм из-за падения в ущелье на Усьвинских столбах 13 февраля.

Сообщение об инциденте на одном из туристических маршрутов Пермского края поступило в единую диспетчерскую службу 112: в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении тумаршрута женщина упала в ущелье. Спасатели сумели добраться до пострадавшей.

"Используя спелеооборудование, веревки и специальные носилки, спасатели в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще пять километров на санях-волокушах спасатели на буране везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи", – сообщили в министерстве безопасности Пермского края.

Спасатели сделали все возможное, но женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась по дороге к врачам скорой помощи.

По предварительной информации, погибшая прибыла в Пермский край в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени. По факту происшествия проводится проверка следственными органами.