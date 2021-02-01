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Тоболяков приглашают стать волонтерами на "Лыжне России"

Спорт, 16:53 15 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет в Тобольске 27 февраля. Жители города могут стать волонтерами, которые помогут в работе с участниками, наградят их медалями на финише и организуют группу поддержки.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском департаменте по спорту и молодежной политике, в соревнованиях примут участие более 1 тыс. профессионалов и любителей лыжного спорта.

Ежегодные состязания пройдут на стадионе "Тобол". Участники побегут дистанции 5 и 10 км, также состоятся детский и VIP-забег. Каждый участник на финише получит медаль.

Для того, чтобы стать волонтером, необходимо выбрать соответствующую вакансию на сайте Dobro.ru.

Евгений Новоселов

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# волонтеры , Лыжня России , Тобольск

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