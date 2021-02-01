В Тюмени мебельщик осужден за кражу 900 тысяч рублей у клиентов

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За хищение у клиентов более 900 тыс. рублей в Тюмени осужден бывший учредитель мебельной фирмы, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый заключал с тюменцами договоры на изготовление мебели. Свои обязательства по договорам он не исполнял, а полученные деньги похищал.

От его действий с июля 2018 года по июль 2019 года пострадали семь человек. Общий размер причиненного им ущерба составил свыше 900 тыс. рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

В июле 2019 года мужчина уехал в Екатеринбург, а в сентябре того же года компания "Ковчег" была исключена из госреестра юридических лиц.

Причиненный пострадавшим ущерб был частично возмещен в ходе следствия и судебного разбирательства. Суд назначил мужчине два года в колонии-поселении. Кроме того, взыскал с него в пользу потерпевших более 800 тыс. рублей.