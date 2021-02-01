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Ведущие эксперты страны рекомендовали нефтяникам и оборонщикам изучить тюменский опыт

Экономика, 18:38 15 февраля 2021

Фото со станицы Антона Машукова в соцсети

Опыт Тюменской области по созданию и развитию нефтепромышленного кластера был признан успешным на совещании по вопросам использования научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса для нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021", которое состоялось в Нижнем Новгороде 12 февраля.

Об этом сообщил в Instagram директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. В результате ведущие эксперты страны рекомендовали и нефтяникам, и оборонщикам изучить тюменский опыт и возможность вступления в кластер.

Итог совещания имеет ряд практических последствий для регионального бизнеса. Как рассказал Машуков, наметилось несколько крупных и перспективных инвестпроектов, к реализации которых планируется привлечь тюменский малый бизнес. Будут расширены возможности по реализации совместных проектов тюменского бизнеса с крупнейшими российскими предприятиями.

В работе делегации Тюменской области в Нижнем Новгороде, которую возглавлял губернатор Александр Моор, приняли участие 12 предприятий региона.

"Мы сможем задействовать мощнейшую производственную базу оборонщиков для решения сложных задач. Важно, что на совещании было принято решение продолжить диалог предприятий ОПК и ТЭК на Тюменском нефтегазовом форуме в сентябре 2021 года. И потому можно смело предположить, что форум этого года обещает быть интересным", - отметил директор регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Фото со станицы Антона Машукова в соцсети Фото со станицы Антона Машукова в соцсети ﻿

Евгений Бабенко

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# Антон Машуков , инвестиции , оборонно-промышленный комплекс , ТНФ , ТЭК

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