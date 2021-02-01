Тюменские депутаты обсудили проблему безнадзорных животных

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Как решается в Тюмени проблема безнадзорных животных, депутаты гордумы обсудили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 16 февраля.

Как рассказал народным избранникам директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев, отловом и поиском новых хозяев для "потеряшек" занимаются специалисты муниципального предприятия "ЛесПаркХоз". Всех отловленных по заявкам тюменцев или в плановом порядке собак и кошек привозят в пункт временного содержания на ул. Кедровая, 133.

Напомним, что 12 февраля депутаты познакомились с работой приюта, в частности, они узнали, что в 2020 году на улицах областного центра было отловлено более 2 тыс. собак и кошек. Большинству из них удалось найти новых владельцев. Остальных выпускают обратно в место обитания. Выпущенные на волю собаки повторному отлову не подлежат, за исключением случаев, когда они начинают проявлять агрессию к людям и другим животным.

Члены комиссии отметили, что эта работа приносит свои плоды - за три года наблюдается сокращение числа случаев нападения бесхозных собак. В 2020 году зарегистрировано 688 таких инцидентов, в 2018 было зафиксировано 819 случаев. Тем не менее, как отметил председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов, необходимо стремиться к тому, чтобы эта проблема была решена полностью.

"Каждый человек, принимая решение завести животное, должен понимать, что он будет нести ответственность за его содержание. Только тогда, когда будут это понимать все люди, нам удастся полностью решить проблему беспризорных собак на территории Тюмени", - считает он. Для этого, по его словам, необходимо повышать ответственность и культуру содержания животных и усилить информационную работу с горожанами.

Он также уточнил, что над этим вопросом в настоящее время активно работают депутаты Государственной думы. "Возможно что, административный кодекс будет дополнен поправками, предусматривающими наказание за оставленное без надзора животное. И когда такое решение будет принято на федеральном уровне, мы сможем применить эти правовые акты и у себя", – подчеркнул Дмитрий Антипов.

Николай Ступников