Тюменского педагога Валентина Троня поощрят муниципальной наградой
Заслуженный учитель Российской Федерации Валентин Тронь выдвинут на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". Его кандидатуру поддержали члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.
Валентин Андреевич - отличник народного просвещения, почти 50 лет посвятивший воспитанию подрастающего поколения. Он и сегодня продолжает трудиться в школе № 9 Тюмени.
Депутат Николай Моисеев напомнил коллегам, что среди воспитанников педагога немало мастеров спорта. "Необходимо, чтобы горожане знали, что в Тюмени есть такие удивительные люди", - отметил он.
В поддержку кандидатуры Валентина Андреевича высказался депутат Юрий Дранчук: "Считаю, что поощрить труд этого замечательного преподавателя нужно было даже раньше".
"Это человек, который полвека проработал с детьми. Он воспитывает ребят в духе патриотизма и учит быть профессионалами своего дела и мы рады, что имеем возможность отметить заслуги одаренного учителя", – заметил председатель постоянной комиссии Степан Киричук.
Вопрос о поощрении Валентина Троня нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" внесен в проект повестки заседания Тюменской городской думы в феврале.
Николай Ступников