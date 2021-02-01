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В Тюменском районе суд вынес приговор наркодельцу из Новосибирска

Происшествия, 17:26 19 февраля 2021

mvdmedia.ru

41-летний житель Новосибирска признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. С апреля по май 2020 г. он попытался сбыт более 6 кг наркотиков, сообщает прокуратура Тюменского района.

В районном суде установлено, что мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотиков. В апреле 2020 г. из тайника в Башкирии он забрал партию наркотиков массой более 1,3 кг и сделал несколько закладок в Новосибирской области.

В мае 2020 г. новосибирец забрал из тайника в Ленинградской области еще 4,8 кг наркотиков для сбыта. Автомобиль, в котором он ехал пассажиром, был остановлен на посту ДПС в Тюменском районе. Запрещенные вещества были изъяты.

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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# наркотики , прокуратура , суд

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