Новую льготу для жильцов аварийных домов утвердили тюменские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

За расширение списка получателей социальных выплат из городского бюджета проголосовали тюменские депутаты. На заседании городской думы 25 февраля было принято решение, по которому право на поддержку имеют те тюменцы, чьи квартиры оказались временно не пригодными для проживания по причине чрезвычайной ситуации.

Как рассказала депутатам председатель постоянной комиссии городской думы Оксана Величко, социальная выплата будет направлена указанным категориям граждан на возмещение затрат на аренду жилья, а также риелторские услуги по поиску жилого помещения.

На выплаты тюменцам, проживающим в помещениях, доступ в которые ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения в 2021 году будут направлены более 18,5 млн рублей.

По словам Оксаны Величко, ранее это обязательство нес бюджет Тюменской области. Передача его в бюджет города оптимизирует сроки и упростит процедуру получения субсидии.

Депутат Сергей Пыхалов отметил, что данное решение – своевременное и важное для жителей Тюмени.

"Ни один вопрос не рассматривается депутатами без тщательной предварительной проработки, - заметил председатель гордумы Евгений Заболотный. – Таким образом, если мы принимаем решение, то мы понимаем, что оно просчитано, и каждое обозначенное обязательство будет исполнено. К тому же всегда необходимо иметь в резерве деньги, которые помогут людям решить свалившиеся на них проблемы".

Напомним, что в настоящее время в Тюмени создан реестр такого жилья, в него включено более 160 квартир в областном центре.

Николай Ступников