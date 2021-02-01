Туристический потенциал Тюмени оценил полпред президента в УФО

Фото пресс-службы администрации Тюмени. архив. Фото пресс-службы администрации Тюмени. архив.

Строительство событийного парка "Алебашево" позволит привлечь туристов в регион. Проект нового пространства презентовал полпреду президента в УФО Владимиру Якушеву глава Тюмени Руслан Кухарук.

Так, в событийном парке "Алебашево" будет создано 25 функциональных зон для отдыха. Площадь парка составит 27 га.

Владимир Якушев положительно оценил туристический потенциал Тюменской области, порекомендовав региональному правительству детально проанализировать качество уже имеющейся гостевой инфраструктуры.

"Нужно четко понимать возможности каждой площадки для развития туризма, видеть точки роста, знать нужды и заботы работающих в этой сфере предпринимателей. Именно исходя из этого следует решать, какая им нужна поддержка", - сказал Якушев.