Владимир Якушев вручил государственные награды жителям Тюменской области

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru

Государственные награды за добросовестный труд и мужественные поступки вручил 11 жителям Тюменской области полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 25 февраля.

"Яркий пример верности долгу и своему делу продемонстрировали работники противопожарной службы. Цена их работы - это спасенные жизни. Уверен, для них это главная награда", - заявил полпред главы государства.

Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, медалями "За отвагу" награждены тюменские пожарные Максим Низамов и Александр Дружинин. Их боевые товарищи Алексей Долгушин и Зайнулла Абдразаков удостоены медалей "За отвагу на пожаре".

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru

"Честь, совесть и мужество воспитываются с детства. Поэтому так важен и ценен для нас родительский труд", - отметил Владимир Якушев. Он вручил медали ордена "Родительская слава" многодетным четырем отцам и матерям. Полпред президента России выразил уверенность в том, что в их семьях вырастут достойные граждане нашей страны.

"Благодарю за награду и радушный прием. Очень приятно находиться в обществе таких достойных людей. В этот солнечный день желаю всем добра и счастья", - обратился к собравшимся отец пятерых детей, житель Нижнетавдинского района Эдуард Шелягин.

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru

Среди тех, кто получил награды - люди разных возрастов и профессий, отметил полпред главы государства. "Это настоящие профессионалы и патриоты нашей страны. Их жизненная позиция выражается не в словах, а в поступках", - подчеркнул Владимир Якушев. Он пожелал всем награжденным здоровья, счастья и новых достижений.

Евгений Бабенко