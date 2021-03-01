Около трехсот медалей вручили "моржам" на фестивале в Тюмени

| Фото: из сообщества "АквАйСпорт – Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "АквАйСпорт – Тюмень" во ВКонтакте

300 медалей получили участники фестиваля "435-я зима в Тюмени", который проходил на оз. Чемпионов в областной столице с 26 по 28 февраля.

Первый кубок достался представителям центра "АквАйСпорт-Тюмень". Второе место завоевали любители плавания в холодной воде из Краснодара, а третье – молодые спортсмены из Викуловского района Тюменской области.

"Хочется отметить участников из Салехарда, Минска. Это наши новички. Павел Смирнов приехал к нам из Белоруссии, чтобы набраться опыта – планирует организовать свой клуб любителей плавания в холодной воде. Спортсменка из Севастополя Ирина Кораблина никогда не преодолевала особо длинных дистанций. Она впервые проплыла у нас 125 метров. Несмотря на особенности здоровья, она принимает участие в различных мероприятиях, занимается закаливанием, тем самым мотивирует других людей", – рассказала председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

Соревнования на оз. Чемпионов продолжались три дня. Для зрителей была подготовлена большая развлекательная часть. 28 февраля состязания завершились показательными заплывами с 16-килограммовыми гирями – тюменские пловцы планируют установить рекорд с утяжелениями. Также горожанам представили шоу "моржей". "Лед под участниками треснул и они провалились в воду. Это нисколько не напугало участников. Получилось настоящее шоу. Около 30 человек прыгнули в прорубь", – добавила Татьяна Редькина.

Инна Пахомова