Тюменская область в 2020 году показала наибольший рост промышленного производства среди регионов УФО

| Фото: Instagram Александра Моора | Фото: Instagram Александра Моора

Тюменская область, без учета ХМАО–Югры и ЯНАО, в 2020 году продемонстрировала наибольший рост промышленного производства в УФО. Индекс промпроизводства к соответствующему периоду 2019 года составил 121,5%, сообщает Тюменьстат.

Тюменская область лидирует по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий (369 кг), яиц (1021 штука) на душу населения. Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения наблюдался в Челябинской области (142 кг).

По обороту общественного питания на душу населения (27,1 тыс. рублей) лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, по обороту розничной торговли (272,5 тыс. рублей) – Тюменская область (кроме автономных округов), по объему платных услуг на душу населения (75,2 тыс. рублей) – Свердловская область.

Самый высокий темп роста реальной начисленной заработной платы (107%) в расчете на одного работника в январе-декабре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года отмечался в Ямало-Ненецком автономном округе, размер номинальной начисленной заработной платы составил 110,8 тыс. рублей.

Тюменская область по этому показателю занимает пятое место.