  • 2 марта 20212.03.2021вторник
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область в 2020 году показала наибольший рост промышленного производства среди регионов УФО 

Экономика, 18:54 02 марта 2021

Instagram Александра Моора | Фото: Instagram Александра Моора

Тюменская область, без учета ХМАО–Югры и ЯНАО, в 2020 году продемонстрировала наибольший рост промышленного производства в УФО. Индекс промпроизводства к соответствующему периоду 2019 года составил 121,5%, сообщает Тюменьстат.

Тюменская область лидирует по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий (369 кг), яиц (1021 штука) на душу населения. Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения наблюдался в Челябинской области (142 кг).

По обороту общественного питания на душу населения (27,1 тыс. рублей) лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, по обороту розничной торговли (272,5 тыс. рублей) – Тюменская область (кроме автономных округов), по объему платных услуг на душу населения (75,2 тыс. рублей) – Свердловская область.

Самый высокий темп роста реальной начисленной заработной платы (107%) в расчете на одного работника в январе-декабре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года отмечался в Ямало-Ненецком автономном округе, размер номинальной начисленной заработной платы составил 110,8 тыс. рублей.

Тюменская область по этому показателю занимает пятое место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# производство , промышленность , статистика , Тюменьстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 02.03.2021ВТБ в Тюменской области увеличил продажи ипотеки до 2 млрд рублей с начала года
18:54 02.03.2021Тюменская область в 2020 году показала наибольший рост промышленного производства среди регионов УФО 
18:32 02.03.2021Андрей Пантелеев: "Сотрудничество с Ассоциацией машиностроителей сделает регион еще более привлекательным для инвестиций"
18:27 02.03.2021Продукция "КРиММа" признана лучшим товаром 2020 года