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Сотрудница тюменского МЧС завоевала золото чемпионата России по биатлону

Спорт, 08:37 03 марта 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудница ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина завоевала две медали национального чемпионата по биатлону в категории "Мастерс", сообщает пресс-служба ведомства.

Программа соревнований в состязаниях стреляющих лыжников в возрастной группе 35+ включала три гонки: спринт, масс-старт и эстафета. В спринтерской гонке тюменке не удалось справиться со стрельбой и она финишировала четвертой. В гонке с массовым стартом Наталья Семена стреляла точно и победила. В завершающий день состязаний в составе эстафетной команды к золоту майора внутренней службы добавилось серебро чемпионата.

В чемпионате участвовали более 100 спортсменов. Награды победителям и призерам вручил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Наталья Семина готовится к шестому этапу кубка страны по биатлону среди мастеров, который пройдет в середине марта в Новосибирске.

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# биатлон , ГУ МЧС России по Тюменской области

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