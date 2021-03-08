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Владимир Якушев поздравил жительниц УФО с праздником 8 Марта

Политика, 10:01 08 марта 2021

пресс-службы полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-службы полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе

С прекрасным весенним праздником – Днем 8 Марта - поздравил жительниц Уральского федерального округа полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

"Без вашей доброты, любви, умения наполнить дом теплом и уютом невозможно представить нашу жизнь", - подчеркнул полпред.

Он особо отметил огромную роль женщин в жизни общества, во всех сферах деятельности – в политике, бизнесе, науке, культуре, спорте.

"Мы благодарны вам за все, что вы делаете для семьи, для поддержания и укрепления семейных отношений, для наших детей. В этот весенний праздничный день желаю вам, дорогие наши женщины, счастья, улыбок, благополучия, здоровья!", - сказал Владимир Якушев.

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# 8 марта , Владимир Якушев

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