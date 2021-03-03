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Освобожденная тюменскими спасателями женщина умерла

Происшествия, 12:50 03 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Освобожденная тюменскими спасателями женщина скончалась.

Напомним, вечером 2 марта женщина оступилась и упала у себя дома в туалете между унитазом и трубой и не смогла выбраться самостоятельно. Вызов спасателям поступил в 19 часов 20 минут. Они освободили ее и передали медикам.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, женщина скончалась. Вызов медикам поступил в 20 часов 4 минуты. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 20 часов 21 минуту.

"Медики проводили сердечно-легочную реанимацию. Борьба за жизнь пациентки продолжалась 30 минут, но, к сожалению, спасти не удалось", – рассказала пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

Инна Пахомова

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# скорая помощь , спасатели

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