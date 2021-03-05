Тюменский "Рубин" вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" вышел в четвертьфинал плей-офф Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В шестом матче серии до четырех побед с нефтекамским "Торосом" подопечные Михаила Звягина одолели соперника в гостях – 4:2. Таким же стал счет в пользу сибиряков и в противостоянии в целом.

Гости открыли счет на восьмой минуте, усилиями Вадима Хлопотова. Вторую шайбу тюменцев забросил Егор Попов за несколько минут до конца первого периода. Во втором периоде Егор Бабенко увеличил преимущество сибиряков. Лишь после этого хоккеисты "Тороса" с интервалом в три минуты забросили две шайбы в ворота Егора Назарова. Точку в матче поставил Денис Давыдов, поразивший пустые ворота "Тороса".

"Серия сполна оправдала ожидания болельщиков обеих команд. Жаль, что мы встретились на такой ранней стадии, но дальше должен был пройти один. С нашей стороны была добыта очень хорошая командная победа. Пластались в конце, ложились под шайбы – это дорогого стоит. Немного отдохнем, залижем раны и будем готовиться к следующему раунду", - отметил после матча главный тренер "Рубина" Михаил Звягин.