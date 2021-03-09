Татьяна Костарева назначена заместителем полпреда президента в УФО

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Татьяна Костарева назначена заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации главы государства Антон Вайно 4 марта.

Ранее она занимала пост статс-секретаря – заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Татьяна Костарева родилась в Тюмени. В 1996 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". С 1997 по 2002 год она работала консультантом постоянной комиссии Тюменской областной думы.

С 2002 по 2005 год занимала должность помощника вице-губернатора, с марта по октябрь 2005 года – консультантом заместителя главы Тюмени, консультантом главы Тюмени, затем – заместителем главы Тюмени.

В январе 2006 года назначена руководителем аппарата губернатора Тюменской области. С ноября 2010 по июнь 2018 года занимала должность заместителя губернатора Тюменской области, руководителя аппарата.

С июня 2018 по февраль 2019 года Костарева работала директором административно-кадрового департамента министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С февраля 2019 года по ноябрь 2020 год работала статс-секретарем – заместителем главы Минстроя.