  • 12 марта 202112.03.2021пятница
  • USD73,4996
    EUR87,7585
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают принять участие в проекте "ПолитСтартап"

Политика, 17:10 12 марта 2021

пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия

Онлайн-регистрация участников кадрового проекта "ПолитСтартап" стартовала 11 марта и продлится до 3 мая. Лекции, вебинары и очные образовательные мероприятия с региональными наставниками начнутся с 1 апреля, сообщает пресс-служба ТРО партии Единая Россия.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов отметил, что в 2021 году в регионе состоятся выборы в Тюменскую областную думу. "Процедура предварительного голосования пройдет по открытой модели с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии, - подчеркнул он. - Для каждого участника - это уникальная возможность показать себя как общественного деятеля, человека активного и неравнодушного. Предварительное голосование позволяет выбрать самых достойных кандидатов".

Участники, выигравшие на предварительном голосовании, - станут кандидатами от партии "Единая Россия" на выборной кампании в сентябре 2021 г., не выигравшие или по условиям проекта не принимающие участие, но зарекомендовавшие себя, будут приглашены на стажировки в избирательные штабы, региональные исполкомы и высшую партийную школу.

В 2020 г. политстартаповцы показали достойный результат на выборах. Тюменская область была пилотным регионом по участию в нем сельских поселений в Уватском, Тобольском и Тюменском районах. По итогам Единого дня голосования победили 25 политстартаповцев из 31, участвовавшего в выборах. В ходе предварительного голосования и в Единый день голосования им приходилось конкурировать с весьма опытными политиками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , Единая Россия , кандидаты , ПолитСтартап , ТРО партии Единая Россия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 12.03.2021Тюменские власти запланировали переговоры с "Аэрофлотом" из-за ухода авиакомпании из региона
17:10 12.03.2021Тюменцев приглашают принять участие в проекте "ПолитСтартап"
15:42 12.03.2021Иван Квитка: "Детские школы искусств давно перестали быть просто кружками по интересам"
17:31 11.03.2021Определены правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями