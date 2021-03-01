Тюменцев приглашают принять участие в проекте "ПолитСтартап"

| Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия

Онлайн-регистрация участников кадрового проекта "ПолитСтартап" стартовала 11 марта и продлится до 3 мая. Лекции, вебинары и очные образовательные мероприятия с региональными наставниками начнутся с 1 апреля, сообщает пресс-служба ТРО партии Единая Россия.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов отметил, что в 2021 году в регионе состоятся выборы в Тюменскую областную думу. "Процедура предварительного голосования пройдет по открытой модели с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии, - подчеркнул он. - Для каждого участника - это уникальная возможность показать себя как общественного деятеля, человека активного и неравнодушного. Предварительное голосование позволяет выбрать самых достойных кандидатов".

Участники, выигравшие на предварительном голосовании, - станут кандидатами от партии "Единая Россия" на выборной кампании в сентябре 2021 г., не выигравшие или по условиям проекта не принимающие участие, но зарекомендовавшие себя, будут приглашены на стажировки в избирательные штабы, региональные исполкомы и высшую партийную школу.

В 2020 г. политстартаповцы показали достойный результат на выборах. Тюменская область была пилотным регионом по участию в нем сельских поселений в Уватском, Тобольском и Тюменском районах. По итогам Единого дня голосования победили 25 политстартаповцев из 31, участвовавшего в выборах. В ходе предварительного голосования и в Единый день голосования им приходилось конкурировать с весьма опытными политиками.