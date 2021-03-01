Компенсацию за изъятые участки для реконструкции трассы Тюмень – Омск получат 85 семей Тюменского района

Тюменский район ВК Тюменский район ВК

Денежную компенсацию за изъятие земельных участков для реконструкции трассы Тюмень – Омск получат 85 семей пос. Боровский Тюменского района. Размер выплаты определит независимый оценщик по рыночной стоимости на момент изъятия участка и имущества, находящегося на нем. Об этом рассказал заместитель директора тюменского отделения "Уралуправтодора" Алексей Осинцев на пресс-конференции 11 марта.

Он выразил надежду, что предложенная сумма компенсации устроит собственников, и дело не дойдет до судебных споров. Пояснил, что даже после произведенной выплаты людям будет дано время до весны 2022 года, чтобы собраться с мыслями, приобрести недвижимость и спокойно переехать.

Пока же активная фаза строительно-монтажных работ происходит за поселком, там отсыпают земляное полотно, очищают пространство от зеленых насаждений. С приходом плюсовых температур дорожники приступят к возведению дорожного полотна, закончить которое рассчитывают в 2021 году.

Тюменский район ВК Тюменский район ВК

"Проектом предусмотрена четырехполосная дорога с разделением потоков, установкой шестиметровых шумозащитных экранов, загазованность будет сведена к минимуму за счет высокой скорости движения", - подчеркнул заместитель.

Для жителей Боровского, добавил он, предусмотрено два местных проезда, в которых скорость будет снижена до 60 км, там жители поселка будут маневрировать по своим улицам вне зависимости от основного трафика.

Кроме того, появятся массивные пешеходные переходы с бетонными опорами, утепленные, с лифтами и резервным источником питания.

По словам Алексея Осинцева, на сегодняшний день интенсивность движения в сутки составляет 14 тыс. автомобилей, в пиковые периоды переходит за 20 тыс. С вводом в эксплуатацию четырехполосной трассы пропускная способность вырастет до 30 тыс. машин в сутки без снижения скорости и без заторов.

На трассе предусмотрены две автобусные остановки с заездными карманами, отдельно от остальных потоков на ул. Озерной и пер. Андреевском.

Несмотря на очевидную необходимость реконструкции трассы, не все собственники изымаемых домов согласны с предстоящими изменениями, отметил начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко.

"Получаем полные негодования письма с вопросами о том, зачем запроектировали снос. Поверьте, изначально рассматривали больше двадцати вариантов, на экспертизу пошли с шестью, выбран из них был самый оптимальный по логистике", - сказал он.

Для решения возникающих вопросов по подготовке территории, выкупу земельных участков, сносу строений, планам строительства, финансированию организованы еженедельные встречи с жителями Боровского по средам без лимита по времени.

"Изменения многие воспринимают в штыки, но мы стараемся работать в постоянном компромиссе между стоимостью дороги, заложенными техническими параметрами и удобством людей", - резюмировал руководитель.

По данному вопросу сотрудничаем с главами муниципалитетов, через которые проходит трасса, добавил он, также вопрос находится на контроле губернатора Тюменской области Александра Моора.

Инна Кондрашкина