Развитие внутреннего туризма и молодежного предпринимательства обсудят в Тюмени на форуме "НеГород"

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Развитие внутреннего туризма и молодежного предпринимательства в Тюменской области - основные темы форума по развитию сельского предпринимательств "НеГород", который пройдет 26 марта.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, в основу программы бизнес-форуму вошли темы проекта "Капитаны бизнеса", которые активно обсуждали на площадках в районах области.

Напомним, стратегические сессии проекта "Капитаны бизнеса" уже прошли в Ярковском и Исетском районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах и Ялуторовске. В ближайшее время сессия состоится в Тобольске.

"Мы видим ряд ключевых тем, обозначаемых участниками стратегических сессий "Капитаны бизнеса", в каждом из районов поднимаются вопросы связанные с ними, - отметил руководитель центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Дмитрий Утьев, - форум станет логичным продолжением "Капитанов бизнеса", большим разговором о развитии предпринимательства на селе".

Принять участие в бизнес-форуме по развитию сельского предпринимательства "НеГород" могут все желающие, мероприятие бесплатное. Узнать больше можно по телефону +7(932)482-75-67. Регистрация по ссылке.