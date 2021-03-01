Тобольские спортсмены получили путевку на чемпионат России по фитнес-аэробике

Федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска Федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска

Сборная Тобольска получила путевку на чемпионат и первенство России, которые пройдут в Москве с 21 по 26 апреля. Это стало возможным благодаря успешному выступлению на первенстве УФО в Челябинске 12-14 марта. Тоболяки заняли весь пьедестал почета.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" главный тренер сборной команды Тюменской области Марина Скороходова, тренеры довольны результатами выступления спортсменов, которые выложились полностью, отработали на высоком уровне.

Обладателями золотых медалей стали: команда "Престиж", тренер Юлия Бурганова в дисциплине "аэробика 5 человек", возрастная категория "юниоры, юниорки" и команда "Лидер", тренер Марина Скороходова в дисциплине "аэробика 5 человек", возрастная категория "мужчины, женщины".

Федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска Федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска

Серебряные медали получили команды "ONE FORCE" и "SPARK" в командном хип-хопе. Команды "HOT PEPPERS" и "FIRE KIDS" заняли третье место в хип-хоп дуэтах.

Анжела Лебедева