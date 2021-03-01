Правительство Тюменской области и АФК "Система" заключили соглашение о сотрудничестве

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Соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов в таких сферах, как телекоммуникации и информационные технологии, развитие туристической инфраструктуры, жилищного и инфраструктурного строительства, переработки леса и медицинских услуг заключили правительство Тюменской области и АФК "Система" 17 марта.

Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Социально-экономическое развитие любого региона во многом определяется объемом привлечения дополнительных инвестиций в его экономику, подчеркнул губернатор.

"Соглашение, подписанное сегодня между правительством области и АФК "Система", определяет перспективы для реализации целого комплекса проектов по различным направлениям. Мы создаем особую систему мер поддержки и стимулов для привлечения инвестиций в регион, выстраивая взаимоотношения с компаниями исходя от запросов потенциального инвестора, а также во благо всех жителей Тюменской области", – подчеркнул Александр Моор.

Владимир Евтушенков высоко оценил сформированный в Тюменской области инвестиционный климат и действующий комплекс мер по государственной поддержке предпринимательства. Он отметил заинтересованность компании в наращивании своего присутствия в регионе. Сегодня портфельные компании АФК "Система" – например, МТС, Ситроникс, МТС Банк – уже активно работают на территории Тюменской области.

"Мы рассматриваем возможность осуществления здесь новых проектов в области телекоммуникаций, туризма, строительства жилья и инфраструктурных объектов. Кроме того, мы намерены способствовать реализации лесопромышленного потенциала Тюменской области, сейчас обсуждаем с командой губернатора новые инвестиционные проекты в этой сфере. Предложим региону наши компетенции в области внедрения информационных систем управления безопасностью жизнеобеспечения различных объектов и обработки данных. Также прорабатывается вопрос прихода в регион медицинской сети "Медси" и создания здесь современного медицинского клинико-диагностического центра", – прокомментировал Владимир Евтушенков.

Отметим, что АФК "Система" – один из крупнейших частных инвесторов в экономику России с уникальным портфелем активов в более, чем 10 отраслях. В феврале группа представителей компании уже побывала с визитом в Тюменской области и обсудила направления для сотрудничества.

Евгений Бабенко