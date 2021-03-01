В пиковый период в Тюменской области организовали более 4 тыс. коек для больных с COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Работа в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса велась практически круглосуточно. Каждый час появлялась новая информация, возникали новые вызовы, на которые необходимо было достойно ответить.

Как рассказала заместитель губернатора Тюменской области, заместитель председателя регионального оперативного штаба Ольга Кузнечевских, первые дни были самыми напряженными, готовых решений не было ни у кого в стране.

"Люди ждали от оперативного штаба Тюменской области информации. Никто на тот момент не понимал, что такое COVID-19, с чем он связан, насколько опасен. Все слабо понимали, что будет дальше. На тот момент возникла необходимость организовывать койки для больных коронавирусом, технически их оснащать, готовить врачей для работы в "красной зоне". В первое время была сложность: никто не понимал, как и чем лечить. Новые данные и требования приходили каждый день, час, а зачастую и минуту", - отметила она.

В пиковый период в регионе было организовано более 4 тыс. коек для лечения людей с коронавирусной инфекцией, сейчас их около 1 тыс. 600. Главное правило, которого придерживаются тюменские власти, - 20% всегда должны быть в резерве.

Особый акцент был сделан на информирование граждан. Первое время, как признается заместитель губернатора, не все тюменцы готовы были соблюдать санитарные требования: носить маски, придерживаться социальной дистанции, максимально сократить число контактов.

"Главной задачей было донести людям, чтобы они встали с нами рядом, а не против нас, чтоб они помогали, соблюдали все то, что необходимо. Да, не все были согласны с этими мерами. Пришлось убеждать, напоминать каждый день, но мы вместе с населением справились", - подчеркнула Кузнечевских.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин