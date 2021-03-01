Тюменские депутаты рассмотрели реализацию нацпроекта "Демография" в 2020 году

| Фото: www.duma72.ru/ | Фото: www.duma72.ru/

3 млрд 998,5 млн рублей было предусмотрено на реализацию регионального проекта "Демография" из средств федерального бюджета и областного бюджета в 2020 году. Кассовое исполнение по проекту составило 99,93% от плана. Об этом рассказали на заседании Тюменской областной думы 18 марта.

По итогам 2020 года выявлено неполное освоение по результату "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста" в рамках регионального проекта "Старшее поколение". Это связано с невостребованностью обучения в другой местности (проезд, проживание) с учетом введения в регионе режима повышенной готовности и принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, востребованностью дистанционных образовательных технологий и сложившейся средней стоимостью обучения на уровне 39 - 40 тыс. рублей (при плановой средней стоимости в размере 53,4 тыс. рублей).

Такое же неполное освоение по результату "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет" в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" обусловлено сложившейся экономией в связи с невостребованностью возмещения затрат на проезд и проживание женщин, проходивших обучение на других территориях, а также сформировавшейся фактической средней стоимостью обучения женщин, занятых воспитанием детей дошкольного возраста.

Как пояснила депутат Ольга Швецова, в Тюменской области в рамках нацпроекта "Демография" реализуются пять региональных проектов. Общий фактический объем финансирования регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 2020 году составил 2 млрд 857,6 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 1 млрд 370,35 млн рублей, средства бюджета Тюменской области - 1 млрд 487,27 млн рублей. На мероприятия проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" было выделено 378,1 млн рублей, из них из федерального бюджета - 99,2 млн. рублей, из бюджета Тюменской области - 278,9 млн рублей.

Объем финансирования проекта "Старшее поколение" составил 497,41 млн рублей (из федерального бюджета - 17,25 млн рублей, из областного - 480,16 млн рублей), регионального проекта "Укрепление общественного здоровья" - около 900 тыс. рублей из бюджета Тюменской области, регионального проекта "Спорт - норма жизни" - 261,6 млн рублей (70,3 млн - из бюджета РФ, остальное - местное финансирование).

Депутат Глеб Трубин поинтересовался, когда обеспечат земельными участками, положенными многодетным семьям, или социальными выплатами взамен земли всех, находящихся на данный момент в очереди. В Тюмени, по его данным, таких семей - 2,5 тыс., в Тобольске - 800, в Ишиме - 400, в Тюменском, Исетском районах больше 200.

Заместитель губернатора, директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев ответил, что план по ликвидации очереди - три года. Он пояснил, что по Тюмени и Тюменскому району предусмотрен большой земельный массив, около 300 га, он уже сформирован, готовится проект планировки и во втором полугодии 2021 года начнется работа.

Дарья Казакова