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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские студенты-медики внесли вклад в борьбу с пандемией

Общество, 19:31 18 марта 2021

фото Тюменского ГМУ

Объявление о переходе на дистанционное обучение вызвало некоторый шок в Тюменском государственном медицинском университете. Вопросы как можно подготовить врача дистанционно, как защитить и студентов, и преподавателей были главными, вспоминает проректор по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию Тюменского ГМУ Ольга Фролова.

"Было сложно, тяжело, но мы справились. Решения принимались "с колес". Учебный процесс перешел на другие клинические базы. Напомню, много наших баз работали, как госпитали. Мы провели обучение медицинских работников, которые затем трудились в ковидных госпиталях. Смогли организовать практическую подготовку студентов, ординаторов. Помогали не только тюменскому, но и курганскому здравоохранению, Ямалу. В целом, я могу оценить нашу работу, как добротную. Мы справились по всем направлениям", - отметила она.

фото Тюменского ГМУ

Часть преподавателей работали в моноинфекционных госпиталях, некоторые привлекались как эксперты. Традиционно, вуз направлял студентов старших курсов на помощь врачам во время эпидемии гриппа, но в таком объеме задач ребятам и преподавателям пришлось работать впервые.

"Более тысячи студентов получили президентские выплаты за работу в "красных зонах". Впервые в полном масштабе развернулось волонтерство. Участие в акциях "Мы вместе" - это тоже положительный опыт. Не зря глава государства отметил наш университет наградой за вклад в реализацию волонтерского движения", - добавила Фролова.

фото Тюменского ГМУ

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин

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# коронавирус , медакадемия , Ольга Фролова

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