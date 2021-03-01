Тюменские волейболистки сыграют с "Уфимочкой"

| Фото: волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: волейбольный клуб «Тюмень»

Матчем с "Уфимочкой" завершит домашний тур волейбольный клуб "Тюмень". 21 марта завершится второй тур финала за 5-7 места чемпионата России среди женских команд высшей лиги "А", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Тюменки и "Уфимочка" ведут борьбу за пятую строчку. Сейчас на ней находятся подопечные Натальи Чумаковой. У сибирячек – 10 побед. Уфимские волейболистки имеют на одну победу меньше.

В Тюмени обе команды сыграли по одному матчу. Соперником и тех, и других стал столичный "Луч". Хозяйки площадки обыграли москвичек со счетом 3:1. В рамках финального этапа ближайшие оппоненты уже встречались. В феврале в Москве сильнее была команда Чумаковой – 3:1.

Поединок в комплексе "Академия спорта" начнется в 16 часов. Трансляцию можно будет посмотреть здесь.