Строительство центра единоборств на Ямале находится на контроле у главы государства

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Спортивный центр для занятий единоборствами планируют ввести в эксплуатацию в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в декабре 2021 года.

Об этом сообщила заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова в ходе видеоприема граждан, который в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

С просьбой обеспечить в п. Харп условия для занятий боксом и греко-римской борьбой обратилась к президенту России жительница населенного пункта. На сегодняшний день под строительство быстровозводимого спортивного сооружения "Центр единоборств" уже выделен участок. Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа поручено взять возведение объекта на особый контроль, о результатах доложить президенту России в установленные сроки.

В видеоприеме граждан приняла участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Татьяна Костарева.