  • 24 марта 202124.03.2021среда
  • USD75,3585
    EUR89,7670
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Строительство центра единоборств на Ямале находится на контроле у главы государства

Политика, 16:04 24 марта 2021

Фото: uralfo.gov.ru

Спортивный центр для занятий единоборствами планируют ввести в эксплуатацию в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в декабре 2021 года.

Об этом сообщила заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова в ходе видеоприема граждан, который в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

С просьбой обеспечить в п. Харп условия для занятий боксом и греко-римской борьбой обратилась к президенту России жительница населенного пункта. На сегодняшний день под строительство быстровозводимого спортивного сооружения "Центр единоборств" уже выделен участок. Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа поручено взять возведение объекта на особый контроль, о результатах доложить президенту России в установленные сроки.

В видеоприеме граждан приняла участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Татьяна Костарева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спортивный центр , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:04 24.03.2021Строительство центра единоборств на Ямале находится на контроле у главы государства
10:22 24.03.2021Ибраев выбран заместителем председателя координационного совета национальных объединений Тюменской области
18:16 23.03.2021В УФО создана система мониторинга ситуации в этноконфессиональной сфере
15:40 23.03.2021На смену доллару может прийти юань или евро