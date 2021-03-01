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Тюменские волейболисты завершат сезон в Стерлитамаке

Спорт, 16:42 25 марта 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Заключительный тур финала за 7-12 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А" стартует в Стерлитамаке 25 марта, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Четыре матча проведет клуб "Тюмень". Первым соперником подопечных Сергея Шульги станет местный "Тархан".

Перед началом тура сибиряки лидируют в таблице финала, находясь на седьмом месте. В активе тюменцев – пять побед в шести матчах. Столько же провел и клуб из Стерлитамака. Но у "Тархана" - три победы и 10 место.

В этом сезоне соперники встречались дважды. Было это в рамках предварительного этапа в зоне "Восток". В Тюмени хозяева площадки потерпели поражение со счетом 1:3. На выезде сибиряки смогли взять реванш. В январе в Стерлитамаке подопечные Шульги праздновали победу на тай-брейке - 3:2.

25 марта матч на площадке "Тархана" начнется в 18 часов по тюменскому времени. Также участниками тура на площадке башкирского клуба станут "Академия-Казань" и магнитогорская "Магнитка".

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# ВК Тюмень , волейбол

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