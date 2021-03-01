  • 25 марта 202125.03.2021четверг
  • USD76,1535
    EUR90,0515
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

МегаФон создал платформу киберразведки

Экономика, 18:20 25 марта 2021

МегаФона | Фото: МегаФона

МегаФон первым среди операторов связи запустил многофункциональное решение "Платформа киберразведки". Платформа создана для предиктивной работы с киберугрозами и позволит банкам предотвращать кражу денег со счетов клиентов, а корпоративному бизнесу – защитить своих сотрудников от мобильного мошенничества.

Платформа аккумулирует информацию обо всех современных источниках сетевых атак на пользователей мобильной связи. Разработанные МегаФоном алгоритмы в автоматическом режиме анализируют потоки сетевых событий и выявляют номера, которые находятся под угрозой хищения средств или информации. В частности, алгоритмы фиксируют распространение ссылок на вредоносное ПО, и по подозрительному характеру поведения пользователя платформа выявляет зараженные устройства, отслеживает обращение к фишинговым ресурсам.

"Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам МегаФона идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на нее реагировать. Мы рады предложить рынку новый взгляд на управление киберугрозами, связанными с мобильным мошенничеством", – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Пользователь системы в личном кабинете "Платформы киберразведки" получает оперативные отчеты по своему пулу номеров – своих сотрудников, пользователей корпоративной связи, или клиентов, давших согласие на получение информации о предупреждении мошенничества.

Информация обновляется по мере обнаружения новых угроз, поэтому компании могут оперативно связаться со своими клиентами или сотрудниками, предупредить их о потенциальной опасности. У банков при получении информации об угрозе в отношении клиента есть возможность приостановить подозрительную операцию и связаться с клиентом для дополнительного подтверждения.

"Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные МегаФоном алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлеченных в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции", – говорит Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона.

Пользователям платформы также доступен актуальный перечень выявленных фишинговых интернет-ресурсов, который регулярно пополняется и помогает в работе служб безопасности компаний.

Отдельный функционал платформы разработан для онлайн-сервисов и позволяет выявлять недобросовестных пользователей, которые используют сим-карты для массовой автоматизированной регистрации с целью мошеннических операций. Например, ритейл или сервисы каршеринга смогут выявлять "оптовых" пользователей бонусных баллов и скидок, социальные сети – бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками. С таких аккаунтов также зачастую производится регистрация электронных кошельков, спам-рассылки по другим пользователям сервисов, мошенничества с использованием методов социальной инженерии на сайтах по размещению бесплатных объявлений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# киберугрозы , МегаФон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 25.03.2021МегаФон создал платформу киберразведки
16:14 25.03.2021Сбер лидирует в рейтинге надежности Forbes
15:16 25.03.2021Аграрии готовы поставить семена зерновых и зернобобовых культур за пределы Тюменской области
12:03 25.03.2021Сбер запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении