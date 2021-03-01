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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Селянку дважды обманули интернет-мошенники

Происшествия, 15:13 28 марта 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Жительница Голышманово решила приобрести перчатки, но попалась на уловку мошенников и лишилась более 5 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

По предварительным данным, потерпевшая в одной из социальных сетей нашла магазин по продаже резиновых перчаток. Перейдя по ссылке, она указала реквизиты своей банковской карты, после чего ей поступило сообщение о списании 3 тыс. рублей.

Женщина написала в службу поддержки сайта, где ей ответили, что платеж в базу данных не поступил. Чтобы вернуть деньги, она перешла по ссылке, отправленной ей из службы поддержки, куда снова ввела реквизиты своей карты. После этого женщине вновь поступило SMS о списании двух тысяч рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают личность, причастную к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

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# мошенничество , уголовное дело

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