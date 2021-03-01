Тюменские волейболисты завершили сезон на седьмом месте

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

ВК "Тюмень" на победной ноте завершил выступление в чемпионате российской волейбольной высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

Третий тур финала за 7-12 места прошел в Стерлитамаке. В заключительном матче соперником клуба "Тюмень" стала "Академия-Казань". Встреча завершилась победой сибиряков на тай-брейке - 3:2.

"В первую очередь, всем парням – спасибо за сезон. Его первая часть у нас получилась не очень удачной. А во второй из-за травм мы остались без двух волейболистов основного состава. И в этой ситуации команда смогла сплотиться. Все выкладывались на площадке – и молодые, и опытные. Играли и за себя, и за того парня", - рассказал старший тренер команды Сергей Шульга.

ВК "Тюмень" с 9 победами в 10 матчах стала лучшей в финале. Сезон тюменцы завершили на седьмой позиции.