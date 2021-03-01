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Майгуров и Якушев обсудили перспективы развития биатлона в УФО

Политика, 18:04 29 марта 2021

Фото: biathlonrus.com

Перспективы развития детско-юношеского, массового биатлона, спорта высоких достижений в регионах Уральского федерального округа обсудили полномочный представитель президента России в УФО, глава попечительского совета Союза биатлонистов России Владимир Якушев и президент СБР Виктор Майгуров.

Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Биатлон развивается во всех без исключения субъектах УФО, было отмечено в ходе встречи. Все шесть регионов в разные годы делегировали биатлонистов в национальную сборную страны, и все они завоевывали медали крупнейших международных соревнований.

Сегодня на территории федерального округа действуют 43 специализированных учреждения по подготовке биатлонистов и 14 спорткомплексов.

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# Виктор Майгуров , Владимир Якушев

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