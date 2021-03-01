Александр Моор отметил важность семейных ценностей

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Семья, ее ценности, доверие уважение и взаимная поддержка супругов, воспитание детей в традициях народа - это именно те составляющие, на которых должно основываться наше общество.

Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на своих официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Принял участие в работе Общественной палаты. О важности семейных ценностей говорили митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и председатель Духовного управления мусульман региона Зиннат Аюпович Садыков", - написал глава региона.

Александр Моор призвал земляков беречь друг друга и своих детей, ценить каждое мгновение, проведенное с родными и близкими.