  • 5 апреля 20215.04.2021понедельник
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольские рыбаки вели промысел на Иртыше сетями

Происшествия, 17:01 05 апреля 2021

Тюменский ЛО МВД России на транспорте | Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте

Двоих жителей с. Абалак Тобольского района ждет суд за незаконный вылов рыбы в Иртыше. Нарушителей задержали сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Тобольска в конце декабря 2020 года, сообщает МВД России на транспорте.

Как было установлено, мужчины занимались выловом ценной промысловой рыбы на 704 километре Иртыша в месте, не являющимся рыбопромысловым, используя запрещенные орудия лова.

При них были обнаружены рыболовные сети, веревки, лопаты, ледоруб. Уловом браконьеров стали девять налимов, три судака, семь особей нельмы, восемь язей, 31 лещ, щука и две стерляди. Ущерб превысил 239 тыс. рублей.

В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело. С утвержденным транспортным прокурором обвинительным актом, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# браконьерство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 05.04.2021Тобольские рыбаки вели промысел на Иртыше сетями
15:55 05.04.2021В Тюмени братья вынесли из магазинов более 50 тысяч рублей
15:23 05.04.2021Жителя Тюменского района задержали за серию краж стройматериалов
14:53 05.04.2021В Тобольском районе вырубили лес на 1,5 млн рублей