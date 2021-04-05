Тобольские рыбаки вели промысел на Иртыше сетями

| Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте | Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте

Двоих жителей с. Абалак Тобольского района ждет суд за незаконный вылов рыбы в Иртыше. Нарушителей задержали сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Тобольска в конце декабря 2020 года, сообщает МВД России на транспорте.

Как было установлено, мужчины занимались выловом ценной промысловой рыбы на 704 километре Иртыша в месте, не являющимся рыбопромысловым, используя запрещенные орудия лова.

При них были обнаружены рыболовные сети, веревки, лопаты, ледоруб. Уловом браконьеров стали девять налимов, три судака, семь особей нельмы, восемь язей, 31 лещ, щука и две стерляди. Ущерб превысил 239 тыс. рублей.

В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело. С утвержденным транспортным прокурором обвинительным актом, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.